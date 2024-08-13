محافظ بورسعيد يتابع مشروع إسكان مدينة "سلام" ويتفقد مسار العائلة المقدسة

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، مدينة "سلام" شرق بورسعيد، لمتابعة الموقف التنفيذى ميدانيٱ فى عدد من المشروعات بمدينة سلام الجديدة، متفقدا المشروع السكنى بالمدينة والذى يضم عدد 217 عمارة سكنية.

وتفقد محافظ بورسعيد، محطة تحلية مياه البحر بمدينة "سلام"، واستمع لشرح تفصيلى حول مكونات ومراحل إنشاء محلية تحلية المياه، وكيفية سير العمل بداخلها، حيث تعمل المحطة بطاقة 250 ألف م3، والمرحلة الأولى منها تعمل بطاقة 150 ألف م3، وتعمل على تغذية مدينة سلام والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة 2 مليون مواطن، وتعد أكبر محطة كتصميم من حيث معالجة مياه البحر فى مصر، حيث تتكون المحطة من خطين بطول 650 م وقطر 1800 م، ويتم رفع المياه من المأخذ البحرى لوحدات المعالجة الابتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة فى المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتى يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقا لمواصفات وزارة الصحة ثم ضح المياه لمنطقة شرق بورسعيد، كما يتم التحكم بها اتوماتيكيا، وتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وتشغيلها فى نوفمبر 2020.

وزار اللواء محب حبشى، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، واطلع على منشآت الجامعة ونظام العملية الدراسية، فضلا عن توافر كافة الإمكانات اللازمة، مشيدًا بما تمتلكه الجامعة من منشآت وأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للجامعة و طلابها لإحداث النهضة التعليمية المنشودة.

كما تفقد اللواء محب حبشى، منطقة الفرما "مسار العائلة المقدسة"، وذلك تمهيدا لتطوير منطقة الفرما مسار العائلة المقدسة "لتتناسب مع عظمة المكان ذات الأهمية الدينية التاريخية و تنميتها سياحيا ليكون وجه مشرف امام الزائرين، ويأتى ذلك ضمن الحفاظ على مسار العائلة المقدسة الذى يمثل أهمية دينيه وتاريخية وسياحية و يعتبر مزار سياحى دينى للوافدين لزيادة الأماكن المقدسة ببورسعيد.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.

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