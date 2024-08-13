اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 02:37 م
محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية جانب من الاعتماد
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة بنجاح 84.4% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 19247طالبًا وطالبة، حضر منهم 17693 نجح منهم 14935، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 82.04%، حيث تقدم للامتحان 679 حضر منهم 529 ونجح منهم 436 طالبًا، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 70%، ونسبة 100% لطلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، و100% للنور مكفوفين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، بوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هاني عنتر، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية "بمختلف أنواعها"للعام الدراسي 2024/2023.

من جهته، أوضح وكيل التعليم، أنه على ترتيب الإدارات صعيد حسب النسبة "دور ثان"جاءت اهناسيا في المركز الأول بنسبة نجاح 96.02 %، تلتها إدارة ناصر فى المركز الثانى بنسبة 94.18% ،بينما جاءت إدارة ببا فى المركز الثالث بنسبة نجاح 90.33%، وإدارة سمسطا فى الرابع بنسبة 89.20%،وفى المركز الخامس إدارة بني سويف بنسبة 81.47% فيما جاءت إدارة الواسطى في المركز السادس بنسبة نجاح 74.84%، وإدارة الفشن فى المركز السابع بنسبة 70.41%.







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