محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بدراجيل بتكلفة تقديرية 120 مليون

المنوفية - محمد فتحى

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة الشهداء بمتابعة آخر مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقري دراجيل ودناصور، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وحيد المأمون الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمدرسة دناصور الثانوية الجديدة (إنشاء جديد) بتكلفة 15 مليون جنيه بإجمالي 12 فصلا دراسيا والمقامة علي قطعة أرض تبرع الدكتور محمد غباشى، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث جارى صب أعمدة الدور الثاني علوي للمبني وإستكمال باقي الأعمال، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالقطاع التعليمي كونه أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.

فيما تفقد محافظ المنوفية محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دراجيل، بطاقة استيعابية 5 : 7,5 ألف م3/يوم ، على مساحة 4 أفدنة، وتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الأعمال الإنشائية بالمحطة ومكوناتها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 90%، وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 80% ، ومن المقرر دخولها الخدمة شهر أكتوبر 2024 وستخدم 95 ألف مواطن بقري (دراجيل - شمياطس – كفر الجمالة ) ، وقد شدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف الأعمال لتسريع وتيرة العمل وعرض المعوقات للعمل على تذليلها لسرعة نهو المشروع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد أكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.