اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 03:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: نولى اهتماما كبيرا بتطوير الطرق الرابطة بين المراكز والقرى

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 02:34 م
محافظ الجيزة: نولى اهتماما كبيرا بتطوير الطرق الرابطة بين المراكز والقرى محافظ الجيزة يتفقد مشروع رصف وتطوير طريق 21 بمركز الصف
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأهمية التي توليها المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالمراكز والمدن وربط حركة السير بين القرى وبعضها؛ لتسهيل عملية تنقل المواطنين دون أى معوقات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده مشروع رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق 21، أحد الطرق الرئيسية بمركز الصف وذلك في إطار المتابعة الميدانية الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية طريق 21، والذى يربط بين منطقة سيل الكوك بالصف وحتى دير الميمون بمركز أطفيح بطول حوالي 65 كم، ويعد أحد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تنفذها الدولة المصرية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز في مختلف القطاعات التنموية.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية للطريق لما يمثلة من أهمية كبيرة لمواطني المركز والالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات الفنية في التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة مع مراعاة ضبط مناسيب بالوعات صرف الأمطار.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مركز الصف بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لسرعة إنهاء أعمال التطوير للطريق ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس جهاز التفتيش، وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.







محافظ الجيزة

الجيزة

مركز الصف

طريق 21 بالصف

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة