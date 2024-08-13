كفر الشخ - محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" فرح وعمره.. مكافأة العاشر على الجمهورية فى الثانوية العامة بعد تعديل النتيجة، وعمت الفرحة منزل عبدالله محمد علي الشيخ، ابن مدينة قلين، لحصوله على رحله عمره من أحد أهالي مركز قلين، لحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية، بعد تعديل الدرجات.

كما صمم والده على إعداد مأدبة غداء للأهل والجيران والفقراء، اعترفاً بفضل الله على نجله، فقد تم ذبح ماشية، وإعداد وجبات مكونة كل منها من لحمة وكفته وأرز وخضار وسلطات وكنز، وحلويات، وتقدم لكل من يستقبله والده في منزلهم.

وأكد عبدالله محمد علي، أنه فوجئ بعد حصولي على المركز العاشر على مستوى الجمهورية، باتصال هاتفي من أحد أهالي مدينة قلين، يبشره بفوزه برحلة عمره، إضافة لتصميم والده على إعداد مأدبة غداء، حمداً لله وابتهاجاً لحصوله على المركز العاشر.

وأضاف عبد الله، الحمد لله الذي أعاد الحق لأصحابه، فقد كان يتمنى أن يكون من بين أوائل الثانوية العامة، فحقق الله له أمنيته، مشيراً إلى أن السر في تفوقه ونجاحه، صلاة الفجر في جماعة، فهي أفضل عمل وفقه الله له، ولم يعرف قيمة تلك النعمة إلا بعد زيادة النعم التي وهبها الله له.

وأضاف عبدالله، أوصى كل الطلاب بالحرص على أداء صلاة الفجر، وبعدها يبدأون المذاكرة، فالذهن وقتها صافي، ويحرص على طاعة والديه، ومهما عبر عن فرحته لن يستطيع، وكل ما يقوله أنه يتوجه بالشكر لله.



إعداد وجبات كفته



تقديم وجبات لحوم



حلويات تقدم للضيوف