اليوم السابع
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ضبط 60 ألف عبوة سجائر حجبها تجار عن الأسواق

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 01:16 م
ضبط 60 ألف عبوة سجائر حجبها تجار عن الأسواق سجائر - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط أكثر من 60 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر، كائن بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع "محلية، مستوردة مجهولة المصدر"، وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن دمياط والجهات المعنية تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على حوالى (53080 عبوة سجائر محلية "مختلفة الأنواع"- 7120 عبوة سجائر أجنبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات" ومهربة جمركياً) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







حجب السجائر

سجائر مهربة

السوق السوداء




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