ضبط 1200 لتر زيت طعام مجهول المصدر بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق والسلع مجهولة المصدر.

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط 100 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زنة الزجاجة واحد لتر بإجمالى 1200 لتر من زيت الطعام مجهول المصدر ولا توجد مستندات دالة على شرعية الحيازة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.