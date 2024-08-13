رئيس جزر المالديف يؤكد التزام حكومته بالعمل من أجل توثيق العلاقات مع الهند

أ ش أ

أكد رئيس جزر المالديف محمد مويزو التزام حكومته التام بالعمل من أجل توثيق العلاقات مع الهند، واصفًا إياها بأنها علاقات تاريخية.



وذكر مكتب رئيس جزر المالديف -في بيان- أن الهند كانت دائمًا من أوثق حلفاء بلاده وشركائها، وأعرب الرئيس مويزو عن امتنانه لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ولحكومة وشعب الهند الصديق لمساعداتهم السخية المستمرة لجزر المالديف في أوقات الحاجة.



وأضاف البيان أن مشروعات تنمية المجتمع التي تمولها الهند تبرهن على الروابط الوثيقة بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن رئيس جزر المالديف أعرب عن تقديره للعلاقات العميقة والتاريخية مع الشعب الهندي، مؤكدًا أن هناك التزامًا بالعمل من أجل الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، وأن الرئيس مويزو يشعر بتفاؤل إزاء إمكانية ازدهار التعاون بين البلدين خلال الأعوام القادمة.



ولفت البيان إلى أن رئيس جزر المالديف أعرب عن تقديره لجهود وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار الرامية إلى دعم العلاقات بين البلدين.



جدير بالذكر أن وزير الشئون الخارجية الهندي كان قد قام بزيارة لجزر المالديف خلال الفترة ما بين 9 و11 أغسطس الحالي، تم خلالها تجديد مذكرة التفاهم بين الهند وجزر المالديف في مجال بناء القدرات، ما يتيح الظروف لتدريب ألف موظف من الموظفين المدنيين في جزر المالديف خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2029.