حكاية الدكتورة هند كثير الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تخصصت فى تصميم مركبات دوائية جديدة متعددة الأهداف لعلاج الالتهابات والسرطان، مع تجنب الأعراض الجانبية وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية.

"اليوم السابع" التقى الدكتورة هند كثير عبد الحكيم الحملاوي، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، للتعرف على كيفية حصولها على الجائزة، وقالت: الحمد لله علي حصولي علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية والتي جاءت مكافأة مفرحة ومشجعة على استكمال رحلتي في البحث العلمي، مضيفة أنها بدأت كمعيدة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق في تخصص الكيمياء الدوائية والتصميم الدوائي وبعد حصولها علي الماجستير سافرت في بعثة دكتوراه إشراف مشترك إلي إنجلترا، وتعلمت أحدث وسائل البحث العلمي في مجال تخصصها ونجحت في نشر عدة أبحاث في المجلات العالمية.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أنها عند عودتها الى الوطن استكملت أبحاثها في مجال التصميم الدوائي ومن متابعتها لأحدث التوجهات العالمية في الأدوية الحديثة بدأ تهتم بتصميم مركبات دوائية متعددة الأهداف Multitargeted والتي تعالج الالتهابات والسرطان عن طريق استهداف هدفين او أكثر داخل الجسم في نفس الوقت، مع تجنب الأعراض الجانبية المصاحبة للأدوية الأخرى حتى نضمن أعلى فاعلية وأقل أعراض جانبية.

وأشارت إلى أنها نجحت مع فريق بحثي في تصنيع هذه المركبات الدوائية كما اثبتت فاعليتها البيولوجية ضد الأهداف المصممة لها، وقد تم نشر هذه الأبحاث في أكبر المجلات العالمية في تخصص الكيمياء الدوائية وتصميم الدواء.



الفائزة



تتسلم احدى الجوائز



د.هند كثير