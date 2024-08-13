تونس تؤكد دعمها لجهود إيجاد تسوية شاملة ودائمة تضمن أمن ليبيا واستقرارها

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أكد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعم بلاده كافة الجهود الهادفة إلى إيجاد تسوية شاملة ودائمة تضمن أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها وسيادة شعبها على ثرواتها ومقدراتها الوطنية.



وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن ذلك جاء خلال لقاء عمّار، مع جوي هود Joey Hood سفير الولايات المتحدة بتونس وبحضور السفير ريتشارد نورلاند Richard Norland المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا، والذي تم خلاله التأكيد مجددا على الموقف التونسي بشأن ضرورة أن يكون الحل ليبيا في إطار من التوافق وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة.



كما تم خلال اللقاء تناول علاقات الصداقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية واستعراض عدد من أوجه علاقات التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزها وتنويعها، كما تم التأكيد على أهمية مزيد التنسيق حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جهته، ثمّن المبعوث الأمريكي دور تونس الإيجابي والبنّاء في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وأكد موقف بلاده الرافض لفرض الحلول بالقوّة من قبل أي طرف، معبّرا عن الاستعداد للتنسيق مع تونس من أجل الدفع في اتجاه الوصول إلى تسوية سياسية مبنية على الحوار والتفاوض.