اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2024.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:18 ص
تنسيق الجامعات 2024.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك لليوم الثانى على التوالى من انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

وينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، وسيكون من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application ، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق  الإلكترونى.

أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة، وأن نظام موقع التنسيق لن يقبل حفظ بيانات الطالب قبل الانتهاء من تسجيل 75 رغبة.

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.







موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

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موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

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نتيجة الثانوية العامة موقع الوزارة

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

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رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

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تنسيق المرحلة الثانية 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

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