تراجع أسهم ترامب ميديا 5% تزامنا مع عودته إلى منصة X

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا قد تراجعت أكثر من 5% أمس الاثنين، بعدما أعلنت الشركة عن خسائر فى أول ربع لها بعد الاكتتاب العام.

ووفقا لقناة NBC News، فإن هذا التراجع تزامن مع عودة ترامب إلى منصة X قبل إجرائه مقابلة مع مالكها إيلون ماسك فى وقت لاحق، مما أثار بعض الشكوك بشان ما إذا كان ترامب سيواصل تفضيل منصته الخاصة "تروث سوشيال"، التي تمتلكها مجموعته ترامب ميديا. لكن فى رسالة بريد إلكترونى لجمع التبرعات، قالت حملة ترامب إن عودة الرئيس السابق إلى منصة X ستكون لوقت قصير.

وكانت أسهم ترامب ميديا عرضة لتقلبات شديدة منذ بدء تداولها فى أواخر شهر مارس الماضى، والسبب فى ذلك يعود جزئيا إلى الرهانات المتنافسة من التجار فى وول ستريت جورنال بشأن مدى تراجع الأسهم.

إلا أن السهم خسر حوالى نصف قيمته منذ منتصف مايو، وتراجع أكثر من 40%، بعد بعد صعود مؤقت فى أعقاب محاولة اغتيال ترامب.

ووفق تقديرات "فوربس" بلغت قيمة ثروة ترامب من وسائل الإعلام الاجتماعية فقط 2.7 مليار دولار؛ ما يشكل غالبية صافي ثروته مع الاعتماد على العقارات ونوادي الجولف في باقي ثرواته.

وتأتي عودة ترامب إلى موقع تواصل الاجتماعي "إكس" قبل ساعات من محادثته مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا موتورز إيلون ماسك، الذي يدعمه في حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل.