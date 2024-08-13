اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مصرع ربة منزل على يد حارس عقار فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:51 ص
تحريات لكشف ملابسات مصرع ربة منزل على يد حارس عقار فى بولاق الدكرور قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات اتهام حارس عقار بالتسبب في مصرع ربة منزل حرقا فى بولاق الدكرور وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع ربة منزل نتيجة إصابتها بحروق في بولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن حارس عقار وراء إشعال النار بها، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 







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