تأجيل محاكمة شقيقين قتلا شخص خلال مشاجرة فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، تأجيل محاكمة شقيقين، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام "فرد روسي"، وذلك خلال مشادة بين المتهمين والمجنى عليه تطورت لمشاجرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر أكتوبر المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7187 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1232 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عيد س ع"، 47 سنة، خفير، وشقيقه "رزق س ع"، 50 سنة، خفير، هارب، ومقيمان عزبة الخيمى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنهما فى يوم 19 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلا عمدًا المجنى عليه أمير إبراهيم إبراهيم، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أشهر سلاح – "فرد روسي" - وأطلق صوب المجنى عليه عيار نارى استقر ببطنه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته حال تواجد الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن (فرد روسي)، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما فى حيازتها أو إحرازها.