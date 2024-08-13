بن غفير خلال اقتحام المسجد الأقصى: جبل الهيكل منطقة سيادية فى عاصمة إسرائيل

وكالات الأنباء

اقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير ومستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى فى القدس بمناسبة ما يعرف بـ" ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.

وأظهرت مقاطع فيديو، المستوطنون وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من داخل المسجد الأقصى على أن سياسته تتمثل فى السماح بحرية العبادة لليهود في كل مكان، بما في ذلك جبل الهيكل.

وقال بن غفير في رسالة مصورة: "نحن في التاسع من أب، جبل الهيكل، قادمون لإحياء ذكرى تدمير الهيكل"

وأضاف: "لكن يجب أن نقول ذلك بصدق: هناك تقدم كبير جدا هنا في الحكم والسيادة. وكما قلت، فإن سياستنا هي تمكين الصلاة"، وسوف يستمر اليهود في القيام بذلك في المستقبل أيضًا.

وقال بن غفير "جبل الهيكل هو منطقة ذات سيادة في عاصمة إسرائيل، كما ليس لدى إسرائيل قانون يسمح بالتمييز العنصري ضد اليهود في جبل الهيكل أو في أي مكان آخر في إسرائيل.

من جانبه أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال إن "ما حدث صباح اليوم في جبل الهيكل يعد تجاوزا للوضع القانوني القائم".

وقال نتنياهو إن "صنع السياسات بشأن جبل الهيكل يخضع مباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وأكد أنه "لا توجد سياسة خاصة لأي وزير بشأن جبل الهيكل، لا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ولا لأي وزير آخر".

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حملة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانتخابية "داخل جبل الهيكل وبخلاف موقف الأجهزة الأمنية تعرّض حياة مواطنينا وقواتنا للخطر".