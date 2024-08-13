بعد انتهاء العمر الافتراضى للقديمة.. تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة

كتبت أسماء نصار

تعتبر "قناطر ديروط" من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوي إسماعيل ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وتم ضم مجموعة القناطر لوزارة الآثار فى عام 2012، ومع مرور السنين أثبتت الدراسات أن القناطر انتهى عمرها الافتراضى، لذلك قررت وزارة الرى انشاء قناطر بديلة للقناطر القديمة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل..

1- يهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى "أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة" ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .

2- المشروع يشتمل على إنشاء 7 قناطر هي "فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان – الديروطية – أبو جبل – إيراد الدلجاوي – الساحلية" ، بالإضافة إلى عمل كوبرى علوى ، وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل منظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لـ 45 موقع بنطاق المشروع.

3- المشروع يأتى إستمراراً لما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف ، حيث تم إنشاء 6 قناطر بمنحة يابانية هى "قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب".

4- المشروع يحسن حالة الرى في 20% من مساحة الأراضى الزراعية القديمة.

5- المشروع يوفر منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب من أسيوط حتى الجيزة.

6- المشروع يزيد معدل إنتاجية الفدان في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات.