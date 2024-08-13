بعد إكس وواتساب وانستجرام.. مادورو يهاجم تيك توك: يريد حربا أهلية فى فنزويلا

فاطمة شوقى

هاجم نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك TikTok مرة أخرى ، متهمًا "أصحابها" بالترويج لـ "حرب أهلية" في البلاد، وتتماشى تصريحات الزعيم الفنزويلى مع هجمات أخرى شنها على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الويب ، مثل واتساب وانستجرام وأبرزها شبكة إكس الذى أمر بحظرها.

وقال الرئيس خلال لقاء مع رؤساء مؤسسات الدولة: انظروا كم هو غير أخلاقي تيك توك، أنا أتهم مديري ومالكي تيك توك في جميع أنحاء العالم بأنهم يريدون حربًا أهلية في فنزويلا، ودعم الفاشية في أمريكا اللاتينية وفي العالم"، حسبما قالت قناة تلى سور الفنزويلية.



وانتقد المنصة لتعليقها قدرتها على البث المباشر، بعد - أكد - عرضها عرضا للنائب العام طارق وليم صعب حول أعمال العنف التي اندلعت في سياق الاحتجاجات الانتخابية، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 25 آخرين، وأكثر من 2400 معتقل، بحسب مصادر الدولة.



وقال مادورو: "أريد أن أقول لقطاع الطرق والأشخاص الفاسدين على تيك توك أن أعمال العنف تأتي منكم، كل مقاطع الفيديو من تيك توك ".