اليوم السابع: توجيهات رئاسية بتكثيف جهود الحد من التضخم

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " توجيهات رئاسية بتكثيف جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين.. الرئيس السيسى يتابع مع "مدبولى" و"كجوك" مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة.. ويؤكد على ضرورة الاستمرار فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

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