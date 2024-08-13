اليوم آخر موعد لأداء امتحان القدرات للمتغيبين بالفنون الجميلة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية عن آخر موعد لاداء امتحان القدرات بالكلية لطلاب الثانوية العامة الذين تغيبوا عن امتحانات القدرات يمكنهم حضور الامتحان التعويضي اليوم الثلاثاء كاخر يوم في امتحانات القدرات بما انه لا يوجد فرصة أخرى للتعويض.

وينشر "اليوم السابع" خطوات التسجيل:

1-الدخول على المواقع الاتية بعد الساعة التاسعة مساء للتأكد ان اسمك مدرج لامتحان للثلاثاء لينك قدرات فنون: https://exfineart.alexu.edu.eg/ar/arts-exam لينك قدرات عمارة: https://exfineart.alexu.edu.eg/ar/architecture 2-

2- يجب التأكد من استكمال الاوراق المطلوبة عند دخول الامتحان ( الاوراق موضحة ببوست سابق)

3-التأكد من احضاء اصل الرقم القومي (ممنوع الدخول بدون الاصل كاثبات للتحقق من هوية الطالب)

4-الالتزام بالملابس التي سبق تحديدها في دليل الطالب

5-الحضور الساعة الثامنة والنصف امام مقر اللجنة مقر اللجان لعمارة بمقر قسم عمارة محطة ترام مظلوم مقر اللجان لفنون بمقر قسم ديكور بشارع الاذاعه.