اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الوزراء السعودى يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:00 م
الوزراء السعودى يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه مجلس الوزراء السعودى
أ ش أ

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جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.


وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام السعودي بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء في جدة، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة.


وأشاد المجلس بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكدا ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.







مجلس الوزراء السعودي

السعودية

الاحتلال

فلسطين

القضية الفلسطينية




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