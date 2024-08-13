اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لأب و4 من أبنائه لإحداثهم عاهة لشخص تدخل للدفاع عن والدته بطوخ

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:51 م
المشدد 5 سنوات لأب و4 من أبنائه لإحداثهم عاهة لشخص تدخل للدفاع عن والدته بطوخ حبس - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، لأب وأبنائه الـ4، لقيامهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وإحالة الدعوى المدنية للجهة المختصة.

وتضمن أمر الإحالة بالقضية إلى محكمة الجنايات، أنه في غضون شهر يوليو 2023، قام المتهمين "محمد ب م"، 28 سنة، سائق، و"أحمد ب م"، 22 سنة، نجار، و"ب.م"، موظف بالمعاش، و"هناء ب م"، 32 سنة، ربة منزل، و"دعاء ب م"، 23 سنة، ربة منزل، حيث قام المتهمان الأول والثاني بضرب المجنى عليه "مصطفى ا م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدى على الأشخاص إثر خلافات سابقة فيما بين المجنى عليه والمتهمين.

وتابع أمر الإحالة، أنه حال تواجد المجنى عليه بمسكنه، سمع أصوات مشاجرة وباستبيان الأمر شاهد والدته متعديا عليها، فتدخل للدفاع عنها فعاجله المتهمان الأول والثاني بعدة ضربات أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة والتي تمثلت في استئصال للطحال والتي تقدر نسبتها بنحو 20%، حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزرهما.







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