المشدد 15 سنة لمتهمين شرعا فى قتل طفل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، ومصطفى عامر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، حضوريًا بمعاقبة تباع وصنايعي أفران بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإتهامهما بالشروع في قتل طفل وسرقة مركبته البخارية "توك توك.

كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 11938 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1058 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال من "صبري.ف.خ.خ.ا"، 41 سنة، تباع، ومقيم بمركز بسيون محافظة الغربية، و"محمد.ا.م.ا.ا"، 23 سنة، حداد، ويقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما.

وتبين من قرار إحالتهما إلى محكمة جنايات فوه أنهما في يوم 25 مارس 2024 شرعا فى قتل الطفل فارس إبراهيم السعيد عبدالمجيد عمدًا مع سبق الإصرار، حيث استقلا الدراجة البخارية قيادته بزعم توصيلهما إلى أحد الأماكن، فاستدرجاه إلى مكان ناء، فأمسك المتهم الأول من عنقه وحاول خنقه بيده، وبمقاومة المجني عليه تولدت لديهما نية إزهاق روحه للتخلص منه.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثاني حضر وتعدى على المجني عليه بخنقه بأداة "حبل" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وألقاه في المجرى المائي مكان حدوث الواقعة، مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة في التقارير الطبية.

كما سرق المتهمين الدراجة البخارية توك توك التي كانت بحوزة الطفل المجني عليه والمبلغ المالي الخاص به، تحت الإكراه الواقعة عليه بالطريق العام، حال حملهما أداة "حبل" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث استقلا الدراجة البخارية بزعم توصيلهما إلى المكان الذي حدثت فيه الواقعة، وتمكنا باستخدام تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الدراجة البخارية توك توك، وعرضا حياة الطفل المجني عليه للخطر، فيما وجهت لهما تهمة حيازة أداة "حبل" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون الحاجة المهنية والحرفية.