المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل تجارى بالجيزة بإضافة شريك

كتبت – مرام محمد

يبحث كثيرٌ من أصحاب المحال عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات، على النحو التالي:

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.

3- صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.

4- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحال العامة).

5- أصل رخصة المحل.

6- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

7- صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.

8- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

9- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملهى) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.