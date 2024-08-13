اليوم السابع
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المحسوسة 38 بالقاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 02:00 ص
المحسوسة 38 بالقاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 17 أغسطس 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة ، كما يلى :

الثلاثاء 13 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة  المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

الأربعاء 14 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

الخميس 15 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة  والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة  المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة


الجمعة 16 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة  المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

السبت 17 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة  المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 


 







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