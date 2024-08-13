المتهمون بقتل شاب فى أطفيح: خلصنا عليه بسبب هاتف محمول

كتب بهجت أبو ضيف

كشف المتهمون بقتل شاب فى أطفيح، تفاصيل ارتكابهم الجريمة، عقب القبض عليهم، فذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن أحدهم اتهم المجنى عليه بسرقة هاتفه المحمول، وقرر الانتقام منه لاستعادة الهاتف، فاستعان بباقى المتهمين، واستدرجوا المجنى عليه، ثم اعتدوا عليه بالضرب، فى محاولة لإجباره على إعادة الهاتف، مما أسفر عن مقتله.



وأوضح المتهمون لرجال المباحث كيفية ارتكابهم الجريمة، والتخلص من جثة القتيل بأرض زراعية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بها إصابات فى أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب بها آثار اعتداء وضرب، وبتكثيف التحريات تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإنهاء حياة المجنى عليه، لشكهم أنه سرق هاتف ملك أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.