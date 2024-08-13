التحقيقات: لص مصنع الأخشاب بالقطامية استغل ثقة المالك وسرقه

كتب سليم على

أدلى عامل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد بسرقته محتويات من مصنع الأخشاب محل عمله، مستغلا ثقة مالك المصنع به، وخطط للاستيلاء على محتوياته.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تمكن من سرقة سيارة خاصة بالمصنع محل عمله، و2 جهاز "لاب توب" ،و جهاز تسجيل كاميرات مراقبة من داخل المصنع المشار إليه، وبالضغط عليه أرشد عن كافة المسروقات، واتهمه مالك المصنع بالسرقة.



وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.