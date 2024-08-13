البيت الأبيض ينفى تورط الحكومة الأمريكية فى أزمة بنجلاديش

واشنطن (أ ش أ)

نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بشدة ما تردد عن تورط الإدارة الأمريكية فى أزمة بنجلاديش، بما فيها مظاهرات الاحتجاج التى أدت إلى مصرع مئات الأشخاص هناك.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض- في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "إننا لم نتورط على الإطلاق في أي شيء من هذا القبيل".

وأضافت "أن أي تقارير أو شائعات ترددت عما قيل بتورط الإدارة الأمريكية في تلك الأحداث هي تقارير وشائعات كاذبة، وغير حقيقية".

وتابعت: "إننا نعتقد أنه يتعين أن يحدد شعب بنجلاديش مستقبل حكومة بلاده؛ لأن هذا هو خيار شعب بنجلاديش، ونؤكد مرة أخرى أن هذا هو موقفنا فيما يتعلق بهذا الشأن".

يشار إلى أن رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة- التي تتواجد حاليا في الهند- قد اتهمت الولايات المتحدة بالعمل على عزلها من السلطة؛ لعدم تسليمها جزيرة سانت مارتن التي كانت ستمكن الولايات المتحدة من "السيطرة على خليج البنغال".