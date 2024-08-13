البابا تواضروس يشهد حفل تخريج 4 دفعات من "إعداد القادة" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، احتفالية تخرج 4 دفعات جديدة مت دورات إعداد القادة بالإسكندرية، والتي أقيمت في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها مجموعة من الكلمات للقمص أنطونيوس فهمي، مسؤول فصول إعداد القادة قدم خلالها الشكر لقداسته على دعمه لفكرة الدراسة المستمرة، ومن بينها إعداد القادة وعرض لفكرة تأسيس دورات إعداد القادة، ودورها الهام ورسالتها إلى جانب رؤية الدارسة في الفترة المقبلة.



بينما تناول الدكتور سامح فوزي، أمين الخدمة موضوعات المناهج ومعايير اختيار المرشحين للدراسة بالفصل لتتماشي مع متطلبات العصر. وتحدث الدكتور مجدي لطيف عميد المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية “COPTICAD” دور فصول إعداد القادة والتي يشارك فيها المعهد في مجال إعداد المناهج وتطوير المحاضرات.

كما تم عرض مجموعة من مقاطع الفيديو عن فكرة أنشطة الفصل وآراء الخريجين.

و عرض الخريجين التحديات التى قاموا بترجمتها إلى مشروعات في الخدمة، وعرضوا نتائجها من خلال خدمتهم بالكنيسة وذلك في صالون حواري قاده القس مينا موريس المدرس بالفصل وأيضًا احصائيات الدراسة خلال السنوات السابقة وعدد الدارسين والخريجين والمحاضرين وساعات الدراسة.

وفي كلمته أثنى قداسة البابا على الدور الهام الذي يقدمه فصل إعداد القادة بالإسكندرية، مهنئا الخريجين ومثمنًا جهود كافة القائمين عليها مؤكدًا أهمية الدراسة والتنمية والتدبير الكنسي في تكوين حياة خدام قادة ناجحين، وذلك من خلال ثلاث عبارات هامة، جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل ، من جيل الي جيل ، الآباء والأمهات في كل أسرة يريدون أولادهم أفضل منهم.



وكرّم قداسته الخريجين وسلمهم شهادات التخرج.



حضر الحفل الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة.

يذكر أن "كورس إعداد القادة" تجري الدارسة فيها على مدار سنتين بنظام يومين كاملين كل شهر عن طريق الانتظام في الحضور.