الاستماع لأقوال المصابين فى حادث اصطدام سيارة بأتوبيس نقل عام فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث اصطدام سيارة بأتوبيس نقل عام في منشأة القناطر، وتبين أن المصابين من مستقلي السيارة، حيث فوجىء قائدها بأتوبيس نقل عام معطل بجانب الطريق، خالي من الركاب، فاصطدم به من الخلف، ما أسفر عن إصابتهم.

كما أجرى رجال المباحث معاينة للسيارة والأتوبيس، لإعداد تقرير بالتلفيات التي لحقت بهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بمنشأة القناطر، بإجراء التحريات تبين أن أتوبيس نقل عام معطل بجانب الطريق، اصطدمت به سيارة سوزوكي من الخلف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من مستقلي السيارة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والاستماع لأقوال شهود عيان، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



