الأوقاف الأردنية تدين اقتحام وزراء من الحكومة الإسرائيلية المسجد الأقصى

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أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، إقدام وزراء متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، اليوم الثلاثاء، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.



وأوضح الوزير الأردني -في بيان صحفي- أن الاقتحام الذي جرى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتزامنا مع اقتحامات قطعان المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية ونصب حلقات الرقص والتصفيق والغناء ورفع العلم الإسرائيلي في باحات الحرم القدسي الشريف وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، يأتي في إطار محاولات تهويد محيط المسجد الأقصى المبارك واحتلال ساحته وبوابته بانتهاكات مستفزة تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة وفرض واقع جديد في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.



ولفت إلى أن الاقتحام استفزاز لمشاعر ملياري مسلم حول العالم بما يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.



وأكد وزير الأوقاف أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تحت الوصاية الهاشمية ، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.