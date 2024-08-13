الآلاف يتوافدون أسبوعيًا على ساحة الحمام فى بورسعيد.. فيديو وصور

- محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، اليوم الثلاثاء، من داخل ميدان الشهداء في محافظة بورسعيد، لأحد المشاهد الجمالية التى يتوافد على زيارتها الأهالى والزوار من كل المحافظات المصرية، لتظهر وكأنها مدينة أوروبية.

وشهد ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد، انتشار أسراب الحمام فى كافة أنحاء الميدان، ومحلقين فى سماء المحافظة أعلى حديقة المسلة فى مشهد رائع على الرغم من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.





وتنتشر أسراب من الحمام فى حديقة المسلة بميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد، وسط توافد المئات من الأهالى والزوار من المحافظات المختلفة، فى مشهد مداعبة من الحمام للأطفال والكبار.

ويحرص الأهالى والزوار على إلتقاط الصور التذكارية مع تجمعات الحمام الموجودة فى الميدان، تزامنًا مع تقديم الأهالى والزوار، الطعام لأسراب الحمام الموجودة فى الميدان.

اسراب الحمام