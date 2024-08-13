اليوم السابع
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ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:22 ص
ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد محافظة المنوفية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء طقس شديد الحراره على معظم مناطق المحافظة ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

وتتوقع هيئة الارصاد الجويه، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ، ما يزيد من الإحساس بحرارة  الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.







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