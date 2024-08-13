ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 39 ألفا 929 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى مجزرتين فى قطاع غزة، وصل منهما للمستشفيات 32 شهيدا، و88 مصابا خلال 24 ساعة.

كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 39.929 شهيدا و92.240 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,897 مواطنا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

بدوره، قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن استمرار حرب الإبادة والتدمير والتجويع فى قطاع غزة مترافقًا مع عمليات القتل واقتحام المدن والمخيمات فى الضفة الغربية، وآخرها ما جرى فى مدينة طوباس وبلدة عقابا ومدينة جنين ومخيمها التى ذهب ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح، إضافة إلى حملات التعذيب والتنكيل التى يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وتتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية التى تدعم هذا الاحتلال وجرائمه.