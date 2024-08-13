اختتام فَعَّاليات ورشة عمل بعنوان "آليات التحقيق والتصرف - تطبيقات عملية"

كتب عبد الله محمود

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء فَعَّاليات ورشة عمل تحت عنوان "آليات التحقيق والتصرف - تطبيقات عملية"، والتي جرى عقدها من يوم 11 إلى 13 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد "14" من أعضاء النيابة الإدارية.

واستهلت فَعَّاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات معالي المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، للأعضاء المشاركين، حَثَ فيها على الالتزام بالتعليمات القضائية، وضرورة الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات، والحرص على حضور الدورات التدريبية المختلفة، بغية صقل خبراتهم ودعم قدراتهم؛ بما من شأنه تمكينهم من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق العدالة الناجزة.

كما أكد على حرص مركز التدريب القضائي على الاستمرار في عقد وتنظيم الدورات الخاصة بآليات التحقيق والتصرف، بهدف الإطلاع على أحدث المستجدات في القوانين واللوائح والتعليمات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، بشكل يواكب ما يطرأ على المجال القانوني من تطورات، مع التركيز على التوعية بأهم الإشكاليات والمآخذ التي قد تواجه عضو النيابة أثناء مباشرة التحقيقات والتصرف فيها.

جدير بالذكر أن برنامج ورشة العمل قد شمل سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من مستشارى الهيئة المحاضرين، جاءت كالآتي وفقاً للترتيب الزمني: -

"تطوير الذات ... أساس النجاح" والتي تفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني – عضو مركز التدريب القضائي.

عدد من المحاضرات حول "القضايا والتطبيقات العملية" والتي تناولت عددًا من الموضوعات حول "المآخذ والإشكاليات والأخطاء الشائعة خلال مراحل التحقيق مروراً بأسباب البراءة وذلك حتى الإنتهاء بكتابة مذكرة التصرف، وتحديد القيود والأوصاف القانونية، وبعض الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى التأديبية".

قام بإلقاءها نخبة من مستشارى الهيئة وهم كل من:

المستشارة نهى أسامة نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

المستشار محمد رمضان، الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.

المستشار شادي حامد الوكيل العام بوحدة قضايا الجرائم الرقمية.

المستشار سعد خليل نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

المستشار أحمد عبد الله الوكيل العام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

وفي ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.















