إطلاق سراح 66 جنديا فى كولومبيا بعد احتجازهم من قبل فلاحين

بوجوتا (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكولومبية، إطلاق سراح 66 جنديا فى جنوب شرق كولومبيا بعد احتجازهم لمدة ثلاثة أيام من قبل فلاحين يرجح أنهم متأثرون بفصيل منشق عن متمردى فارك السابقين.

وذكرت الحكومة الكولومبية - فى بيان أوردته إذاعة "لاك" السويسرية ـ أن نحو مائة جندي احتجزوا في البداية، لكن تم إطلاق سراح العديد منهم بعد بضع ساعات، موضحة أن عمدة سان خوسيه ديل جوافياري، ويلي رودريجيز، قد صرح في وقت سابق بأن حوالي 650 فلاحًا احتجزوا الجنود.

وبدأت جبهة خورخي بريسينيو سواريز، التي لم تقبل باتفاق السلام الذي وقعته حركة فارك في عام 2016، مفاوضات مع حكومة الرئيس جوستافو بيترو ووافقت على وقف إطلاق نار متبادل في أكتوبر 2023.

يذكر أنه كثيرا ما تشتبك القوات المسلحة مع المزارعين في مناطق النزاع، مثل مقاطعة جوافياري، خاصة خلال عمليات ضبط تجارة الكوكايين، وفي أبريل، تم احتجاز 34 جنديا في مقاطعة ميتا (جنوب) حيث تم إطلاق سراحهم.