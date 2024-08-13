اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:49 م
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إصابة شخصان في حادث انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:46 ص
إصابة شخصان في حادث انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد وأسماء شلبى

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أصيب شخصان فى حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.


وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر،  انتقل رجال الاسعاف الى المكان، وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


 







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