وزارة الزراعة تبحث تفعيل التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية

كتبت أسماء نصار

بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تفعيل منظومة التسويق التعاوني، ودور الجمعيات الزراعية في دعم المزارعين لتسويق محاصيلهم، وذلك خلال اجتماع عقده المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعمل على تعميق دور الجمعيات الزراعية، وتفعيل دورها في خدمة ودعم المزارعين.

قال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إن الاجتماع بحث تطبيق الزراعات التعاقدية، على المحاصيل المختلفة، وزيادة دور الجمعيات في خدمة المزارعين، وتنفيذ دورها في المساهمه في تسويق المحاصيل.

وأشارت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، الى أهمية توعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقدية، والتنسيق بين الجمعيات والشركات والقطاع الخاص، لتحفيز المزارعين، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها الدولة للمزارعين، من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتقاوي الجيدة والمعتمدة، ذلك بالإضافة الى التنسيق مع البنك الزراعي لتمويل النشاط التسويقي للجمعيات الزراعية.

وأكد الحضور أيضًا على أهمية تكثيف توعية المزارعين، بزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، التي تتعاقد الدولة على شرائها، وتحدد أسعارها قبل موعد الزراعة بوقت كافي، وتحفيزهم على التوريد للشون والصوامع الحكومية.