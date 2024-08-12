وزارة التعليم: مراجعة قائمة أوائل الثانوية العامة بعد تعديل الدرجات

كتب محمود طه حسين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شادى زلطة، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تعلن أي تفاصيل بخصوص قائمة الأوائل بعد التعديل ومازالت في إطار المراجعة وما تم نشره من أخبار مجرد اجتهادات لا تستند لأي معلومات رسمية او دقيقة.

وقد أتاح اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل حيث يمكن للطالب أن يتعرف على درجاته في امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل بالدخول على الرابط التالى https://natega.youm7.com/

ولطلاب الثانوية العامة اعرف درجاتك في امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بـ امتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.