اليوم السابع
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نتيجه الثانويه العامه بعد التعديل.. تعرف على درجتك على هذا الرابط

الإثنين، 12 أغسطس 2024 08:50 م
نتيجه الثانويه العامه بعد التعديل.. تعرف على درجتك على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم ، ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة عن نتيجه الثانويه العامة بعد التعديل، حيث إضافة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجتين لسؤال رقم 34 بمادة الفيزياء ويمكن للطلاب الإطلاع على درجاتهم بنتيجه الثانويه العامه بعد التعديل عبر هذا الرابط  https://natega.youm7.com/

ولطلاب الثانوية العامة اعرف درجاتك في امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل


أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 قرر  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

 







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