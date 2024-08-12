مصرع وإصابة 42 شخصا فى حادث تدافع خلال تجمع دينى بالهند

نيودلهى (أ ش أ)

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 35 آخرون، فى حادث تدافع وقع صباح اليوم الاثنين، بمعبد فى ولاية بيهار شرقى الهند.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحادث وقع حينما تجمع عدد كبير من المصلين لحضور حدث ديني في معبد "بابا سيدهيشوار ناث"، فيما أكد المصلون أن سوء التنظيم هو السبب وراء التدافع.

يذكر أن للتجمعات الدينية في الهند سجلا قاتما من الحوادث المميتة الناجمة عن سوء إدارة الحشود..ففي عام 2008، لقي 224 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 400 آخرين في تدافع بمعبد على قمة تل بمدينة جودبور الشمالية.