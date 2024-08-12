اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع وإصابة 42 شخصا فى حادث تدافع خلال تجمع دينى بالهند

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:13 ص
مصرع وإصابة 42 شخصا فى حادث تدافع خلال تجمع دينى بالهند حادث تدافع فى الهند ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 35 آخرون، فى حادث تدافع وقع صباح اليوم الاثنين، بمعبد فى ولاية بيهار شرقى الهند.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحادث وقع حينما تجمع عدد كبير من المصلين لحضور حدث ديني في معبد "بابا سيدهيشوار ناث"، فيما أكد المصلون أن سوء التنظيم هو السبب وراء التدافع.

يذكر أن للتجمعات الدينية في الهند سجلا قاتما من الحوادث المميتة الناجمة عن سوء إدارة الحشود..ففي عام 2008، لقي 224 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 400 آخرين في تدافع بمعبد على قمة تل بمدينة جودبور الشمالية.







الهند

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حادث تدافع فى الهند

اخبار الهند




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