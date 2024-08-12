مصرع شخص حرقا داخل سيارة ملاكى اشتعلت بها النيران على الطريق بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقي شخص مصرعه حرقا داخل سيارة ملاكي على طريق المنصورة المحلة، بعدما فوجئ الأهالي باشتعال النيران بالسيارة بعد حادث تصادم مع سيارة أخرى أمام إحدى المدارس على الطريق.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النيران فى سيارة ملاكي بعد حادث تصادم مع سيارة اخري أمام إحدى المدارس الخاصة على طريق المنصورة طنطا، وتبين أن سائق السيارة يدعي أحمد جلال من مدينة المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية.



وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة، إلى مكان الحريق وتبني اشتعال النار فى السيارة وبداخله سائقة، وتبين سقوطها داخل أحد الأراضي الزراعية الموجودة على جانب الطريق، وتبين وفاة السائق متأثرا بإصابته و بالحريق، وجاري السيطرة على الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.