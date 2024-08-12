مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى سوهاج العام سائق وعامل جثتين هامدتين، بينما أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز شرطة سوهاج، بين سيارة وتروسيكل.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز شرطة سوهاج بين سيارة وتروسيكل ووجود متوقين ومصابين، تم الدفع بالمعدات ورفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج أنه أثناء سير سيارة قيادة المدعو خلف م ا م 62 سنة سائق ومقيم مركز المراغة، إصطدم بتروسيكل قيادة المدعو محمود ح ع ا 37 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج، بالمواجهة مما أدي إلي إنحراف التروسيكل وإنقلابه علي جرف ترعة مجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، ومستقل السيارة إبراهيم ا ا ع 14 سنة طالب ومقيم مركز المراغة وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة " كسر بالذراع الأيمن "، نجله أحمد خ م ا 27 عامل ومقيم بذات الناحية " بكسر بالساق اليمني "، ومستقلي السيارة أحمد ب ا م 30 سنة عامل "بإشتباه كسر بالجمجمه ونزيف بالمخ "، وناصر ا ع 24 سنة عامل " بجرح بالجبهة "، و شعيب ط م 16 سنة، ومقيم مركز المراغة " بكسر بالذراع الأيمن " جميعهم، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، وتم التحفظ علي قائد السيارة، وبسؤال المصابين أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.