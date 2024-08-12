مدبولى يُتابع جهود تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري محمد أحمد، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، واللواء عاصم حافظ، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وعبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مسئولى الجهات المعنية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من عقده هو بحث سبل تيسير إجراءات الدخول والخروج إلى سيناء، في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات لها، خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء الفرص والمزايا الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بهدف تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين من وإلى سيناء، وكذا الإجراءات الإيجابية المتخذة لتسهيل حركة عبور البضائع من وإلى سيناء، خاصة في منطقة شرق بورسعيد.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الاجراءات الجديدة التى تيسر الاجراءات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المسئولة عن هذا الملف، خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بسيناء.