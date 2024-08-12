محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجى ويوجه بسرعة إنهاء طلبات المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الحامول، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والإطلاع على سير العمل وتلقي طلبات المواطنين، واستمع إلى شرح توضيحي من مسؤولي وموظفي الشباك بالمركز التكنولوجي، حول طبيعة العمل وكيفية استقبال طلبات المواطنين، من خلال خدمات الشباك الواحد، وذلك بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية والواحدات المحلية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات.

‏كما تفقد محافظ كفرالشيخ، إدارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، من بينها إدارة الشئون القانونية، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة التخطيط، وإدارة المتابعة، ومركز ترخيص المحال العام، والإدارة الهندسية، وإدارة أملاك الدولة، وإدارة شئون العاملين، وإدارة الحسابات، وذلك للوقوف على سير وطبيعة العمل فى مختلف الإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الإدارات والأقسام حول طبيعة العمل والمهام التي يتم إنجازها، مشددًا بسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم.

وخلال زيارته، التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالي مركز الحامول، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، مكلفًا بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا، فيما أعرب أهالي الحامول عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم، مشدداً على ضرورة استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وتطلعات واحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



المركز التكنولوجي بالحامول



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ بالمركز التكنولوجي