اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يُهنئان نظير عياد مفتى الجمهورية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:26 ص
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يُهنئان نظير عياد مفتى الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور نظير محمد عياد، ابن قرية إبشان - مركز بيلا، على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفه مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة 4 أعوام.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ تكليف فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتيًا لجمهورية مصر العربية، هو تشريف لكل محافظة كفر الشيخ كأحد أبنائها المخلصين، والذي عمل كأستاذ للعقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ؛ ثم تولي منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، متمنيًا لفضيلته كل التوفيق والنجاح، وأنّ يوفقه الله لكل خير، وأنّ يكتب على يديه ما فيه صالح العباد والبلاد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة 4 أعوام.

 







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