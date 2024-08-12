محافظ كفر الشيخ: إنشاء شبكة طرق عملاقة وتعدد الأعمال بطريق دسوق المزدوج

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج المطبات الصوتية والإشارات والعلامات التحذيرية والمرورية بطريق "كفرالشيخ- دسوق المزدوج"، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، ضمن إنشاء شبكة طرق عملاقة.

قال الواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه يتم إنشاء شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ لخدمة أهداف التنمية المستدامة والشاملة بمختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، من ضمنها إنشاء 6 محاور لربط شرق وغرب عاصمة المحافظة بالطريق الدولى، أهمها طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الجديد بطول 30 كم وعرض 6 حارات في الاتجاهين، ينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين 3 محافظات.

أشار محافظ كفرالشيخ، إن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يُعد محورا رئيسيًا موازيًا للطريق الدولي الساحلي، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، لربط طرق محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورة وطريق كفر الشيخ طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ البرلس، وكفر الشيخ دمنهور.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح "المحلة - كفر الشيخ-دسوق-فوه" ومن مدينة فوة شمالا للربط بالطريق الدولي الساحلي عبر محور أبو الروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثى، ومنه للربط بالطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مرورا بحوش عيسى، مما يسهل الربط والحركة المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات"الغربية وكفر الشيخ البحيرة"، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية ورؤية مصر 2030.