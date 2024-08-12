اليوم السابع
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محافظ المنيا: خطة طموحة لاستعادة مكانة المنيا على الخريطة السياحية العالمية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:39 م
محافظ المنيا: خطة طموحة لاستعادة مكانة المنيا على الخريطة السياحية العالمية جانب من الجولة
المنيا-حسن عبد الغفار

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استكمل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، زياراته الميدانية للمناطق الأثرية والمعالم السياحية داخل محافظة المنيا، بتفقد منطقة آثار تل العمارنة والتي تقع على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة ديرمواس ، وذلك ضمن خطة المحافظة لبحث سبل تطوير المناطق التاريخية والأثرية وتسليط الضوء على اهتمام الدولة المصرية بتاريخها وحضارتها ، واستعادة مكانة المنيا سياحياً .

أكد المحافظ، أن القيادة السياسية المصرية تعمل جاهدة على تطوير قطاعات الاستثمار السياحي، نظرًا لأهميته الحيوية والاستراتيجية في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل ، مع الوضع في الاعتبار مواكبة التكنولوجيا العالمية الخاصة في هذا المجال، بالتوازي مع استثمار المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنيا ، موجها بوضع خطة طموحة تسعى إلى استعادة مكانة المنيا سياحيا باعتبار أن السياحة واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة وجسر للتواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب.
وخلال زيارته ،عقد اللواء "كدوانى" اجتماعاً موسعاً بحضور القيادات التنفيذية لبحث سبل تطوير المنطقة بالكامل مستمعاً الى كافة المقترحات المقدمة من الحضور لدراسة إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً حرصه على تقديم الدعم الكامل للمواقع الأثرية بها وتطويرها في سبيل تنفيذ أهداف مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة وتطوير المناطق السياحية والمعالم التاريخية وتطوير المنتجات والخدمات السياحية لتحقيق عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي وتعزيز الصورة التسويقية لمحافظة المنيا ، مشدداً على مراعاة معايير السلامة والأمن اللازمة للزوار وتقديم كافة سبل الراحة لتحقيق تجربة سياحية فريدة لزوار المناطق الأثرية.
واستمع المحافظ ، إلى شرح تفصيلي حول منطقة تل العمارنة، وهي المنطقة التي اختارها اخناتون وزوجته نفرتيتى لإقامة عاصمة مملكته المسماة "أخت آتون"، من أجل عبادة الإله آتون، وأهم آثارها: مجموعة المقابر الشمالية: وعددها 6 مقابر" مقبرة حويا – مقبرة مرى رع الثانى – مقبرة أحموزا – مقبرة مرى رع – مقبرة بنتو – مقبرة بانحسى" وهى مقابر للأمراء والوزراء، المقابر الجنوبية: وعددها 19 مقبرة وأهمها مقبرة (آي) كبير كهنة الإله آتون، مقبرة إخناتون الملكية، بقايا القصر الشمالي والجنوبي، ومعبدي آتون الكبير والصغير.
رافق المحافظ ، الدكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، الدكتور ثروت الأزهري مدير ادارة السياحة بديوان عام المحافظة، فتحي عوض رياض مدير منطقة آثار ديرمواس   .

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محافظ المنيا خلال الجولة 

 

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جولة محافظ المنيا 

 

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جانب من الجولة 

 

 






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