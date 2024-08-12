محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بأبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لمحطة تنقية مياه الشرب بأبو كبير (ترعة الرمل) والمُقامة على مساحة 4.5 فدان وتعمل بطاقة تصميمية 800 لتر / ث على مرحلتين وبتكلفة 550 مليون جنيه، للمساهمة في توفير كوب مياه نظيف لعدد 500 ألف نسمة من أهالي المدينة والوحدات المحلية بالرحمانية وطوخ وبني عياض ومنشية رضوان.

قدم المهندس سيد دسوقي رئيس قطاع مياه أبو كبير لمحافظ الشرقية شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة، وتمت الإشارة إلى أن المحطة تأخذ من خط مياه عكرة مزدوج قطر 800 مم بطول 13 كم من بحر مويس (هربيط) وتضم محطة تنقية مياه الشرب بطاقة تصميمية 400 لتر / ثانية ، بإجمالي 34.5 م3 / اليوم، وبها شبكة إنحدار بطول 19.5 كم وتشمل (عنبر الطلمبات المرشحة – مبني الكلور والشبة – بيارة مياه المعالجة – 2 مروق – حوض التركيز – مبنى المرشحات – حوض التجفيف – خزان أرضي).

وأضاف رئيس قطاع مياه أبو كبير، أنه جارٍ إنشاء خط جديد قطر 450 مم مرورا ًبطريق السيد عبده نصر لتغذية الوحدة المحلية بالحصوة وأولاد موسي وكذلك توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المرحلة الثانية بالمحطة والتي من المقرر أن تعمل بطاقة تصميمية 400 لتر / ثانية ، حيث تمثل المحطة إضافة لقطاع مياه الشرب بمركز أبو كبير بعد أن كان يعتمد في الحصول على المياه من محطتي سنجها بكفر صقر وأبو شلبي بمدينة فاقوس.

وتوجه المحافظ لزيارة مكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس للتعرف على طبيعة العمل بأقسامها المختلفة والوقوف على كافة الإحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطوير منظومة العمل بها وتقديم أفضل الخدمات لمريديها، وشدد على ضرورة إتاحة أوعية معلوماتية جديدة تواكب الإهتمام بالتعليم الذاتي ، بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية ، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للإرتقاء بمهارات إستخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع ، مؤكداً حرص القيادة السياسية على الإهتمام بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتُساهم في رفع الوعي القومي لدى المواطنين.