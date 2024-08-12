اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يتابع الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بحي أول

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:59 م
محافظ الإسماعيلية يتابع الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بحي أول محافظ الإسماعيلية يتابع الحملة المكبرة لرفع الإشغالات
الإسماعيلية -صبرى غانم

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تابع اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، والوحدة المحلية لحي أول ، بالتعاون والاشتراك مع قوات الشرطة، وقسم أول ، وشرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

وتم تنفيذ الحملة بمناطق كوبري حفني بطريق عمارة السياحي "البلاجات"، طريق نمرة 6، ومنطقة الجامعة القديمة.

حيث تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ عليها وهي (فروشات، كراسي، ترابيزات، أنابيب بوتاجاز، وشماسي)، بمعدات وآلات مركز ومدينة الإسماعيلية، وحي أول، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد الحملة العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية،  رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.
 







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