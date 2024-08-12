مجلس القضاء الأعلى يوافق على الجزء الأول من الحركة القضائية 2024/2025

كتب أحمد إسماعيل

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة اليوم، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/2025؛ بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد (123) قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، وعدد (33) من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم في درجة قاض بمحكمة النقض، وعدد (509) نائب للرئيس في درجة رئيس بمحاكم الاستئناف وعدد (336) قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس بمحاكم الاستئناف. وعدد (556) رئيس من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.

وقد راعت الحركة ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء، ورغباتهم، على أن تبدأ الأمانة العامة المجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13 / 8 / 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 19 / 8 / 2025 الساعة الثانية مساءً.